Vereador deixa parlamento para ajudar no atendimento de Covid-19

Assim como tem sido feito pelo deputado estadual Jenilson Lopes (PCdoB), o vereador de Rio Branco Eduardo Farias também optou por deixar o parlamento na Câmara Municipal para ajudar os profissionais de saúde no atendimento em meio à pandemia do novo coronavírus. Farias é médico infectologista e também foi um dos mais de 10 mil infectados pelo vírus no Acre.

O anúncio foi feito pelo próprio vereador nesta quarta-feira, 17, por meio de suas páginas nas redes sociais. “De volta ao front. Muito obrigado pela preocupação, manifestações de cuidado e apreço, pelas rezas, orações, preces e energias positivas que recebi de todos vocês. Agora é retribuir com toda a dedicação que puder pra cuidar dos que precisam nesse momento tão difícil e apreensivo”, escreveu o parlamentar.

Ele se diz positivo com a situação e ressalta que esse momento de crise irá passar. Agora, ele está ajudando nos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com o último boletim da secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) o estado tem hoje mais de 10 mil pessoas contaminadas e 271 mortes decorrentes da Covid-19.