Trio tenta roubar Loja Americanas com arma de brinquedo e acaba surpreendido por segurança

Uma tentativa de assalto foi registrada uma das unidade das Lojas Americanas, localizada na Avenida Nações Unidas, no bairro Estação Experimental, na manhã desta quarta-feira (17). De acordo informações de funcionários, três homens invadiram o estabelecimento e um deles com uma arma de fogo se deslocou até o caixa, rendeu os funcionários e o segurança e subtraiu uma quantia em dinheiro e colocou dentro de uma mochila.

O segurança ao perceber que o bandido estava com uma arma de brinquedo reagiu e segurou o criminoso tomando a mochila aonde se encontrava o dinheiro. Um outro criminoso se aproximou do funcionário fingiu que estava com uma outra arma na cintura e ameaçou atirar caso não soltasse seu comparsa.

O segurança soltou o criminoso e o trio fugiu correndo sem roubar nada da loja.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características dos bandidos e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado. A gerente da loja registrou o boletim de ocorrência na delegacia e o caso será investigado pela Polícia Civil.