Prefeitura de Senador Guiomard antecipa férias de professores devido a Covid-19

Em razão da pandemia da Covid-19, a prefeitura de Senador Guiomard antecipou as férias de julho dos professores da rede pública municipal para o período de 8 a 22 de junho.

O decreto foi publicado nesta quarta-feira, 17, no Diário Oficial do Estado (DOE) com efeito retroativo.

De acordo com o decreto, os trabalhos administrativos essenciais, como a preservação do patrimônio, limpeza, pequenos reparos e gestão financeira, devem ser mantidos funcionários e equipe gestora nas escolas. Esses servidores vão trabalhar em forma de escala de trabalho.

As aulas das redes públicas e privadas em todo estado do Acre estão suspensas desde o último dia 17 de março.

A cidade tem nove escolas urbanas e outras três escolas rurais que são administradas pela prefeitura. As férias coletivas dos professores são referentes ao período de 17 a 31 de julho.