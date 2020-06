Prefeitos do Alto Acre prorrogam medidas de isolamento

Os gestores dos quatro municípios da regional do Alto Acre – Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri – se reuniram nesta terça-feira, 16, no gabinete da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, onde trataram de assuntos de interesse comum.

No encontro, de acordo com informações divulgadas por algumas das assessorias, em plataformas digitais, eles decidiram prorrogar, conjuntamente, a vigência dos decretos municipais de isolamento social até o dia próximo dia 30 de junho.

Os quatro municípios vivem um momento de aceleração da pandemia de covid-19, tendo chegado, juntos, aos 612 casos positivos do novo coronavírus nesta terça-feira, com 16 mortes e ainda mais 15 casos em análise.

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores, chegou a discutir, pela manhã, com empresários e comerciantes do seu município, sobre a possibilidade de flexibilização das medidas restritivas, visando uma reabertura programada do comércio local.

Os prefeitos ainda trataram sobre as demandas da Casa de Acolhimento Institucional do Alto Acre, o abrigo de menores que atende à toda regional, sob a responsabilidade mútua, mas localizado em Brasiléia.

Desde o início das suas gestões, os quatro prefeitos, Antônio Barbosa, o Zum, de Assis Brasil, Fernanda Hassem, de Brasiléia, Tião Flores e Ubiracy Vasconcelos, de Epitaciolândia e Xapuri, respectivamente, vêm tomando decisões conjuntas a respeito do abrigo.

Ainda na tarde desta terça, os prefeitos, junto com os demais colegas do restante do estado, também participaram da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Amac – A Associação dos Municípios do Acre – em 2020, realizada por meio de videoconferência.

Na pauta, a eleição para os cargos vagos da diretoria; discussão sobre a importância transparência dos recursos públicos, com a participação do Ministério Público do Acre; e a apresentação do novo presidente da entidade, o prefeito de Porto Walter, José Barbary Filho.