Petecão: “vamos formar a maior aliança da capital”

O senador Sérgio Petecão (PSD) ligou ontem ao BLOG DO CRICA para fazer uma previsão otimista sobre a coligação que está sendo montada para apoiar a candidatura do Tião Bocalom (PP), que disputará a prefeitura de Rio Branco: “estou otimista como nunca tive, nós estamos trabalhando para formar uma aliança que ultrapassará a nossa meta, que era ter 13 partidos na campanha, podemos chegar a 18 partidos, naquela que será a maior aliança política para disputar a prefeitura da capital”. O otimismo do senador Petecão (PSD) tomou essa proporção depois da reunião de ontem na sede do PROS, da qual participaram Bocalom e dirigentes de partidos para discutir a formatação da aliança e fazer uma discussão sobre programa de campanha. Para Petecão, com uma coligação desse porte, que já entra forte na eleição, não haverá como o governador Gladson Cameli não embarcar no projeto. “Mesmo porque o Tião Bocalom é do PP, partido do Gladson”, enfatizou. Petecão diz que se mostra entusiasmado com a aceitação que tem a candidatura nos bairros. “O Velho Boca tem voto!”, exclamou.

TIME EXPERIENTE

A cabeça da coordenação da candidatura do Tião Bocalom a prefeito da capital está ancorada em figuras de larga experiência, como o deputado José Bestene (PP), o ex-prefeito Deda (PROS) e o senador Sérgio Petecão (PSD), quem conhecem o meandro de uma campanha.

ATENDENDO O GLADSON

O senador Sérgio Petecão (PSD) diz estar cumprindo o que combinou com o governador Gladson de que este ficaria focado na pandemia, enquanto ele faria articulação da sucessão na capital.

MUITO SIMPLES, NENÉM!

O deputado Neném Almeida deveria acoplar na sua grave denúncia de que existe um esquema na SESACRE de favorecimento em agendamento para beneficiar políticos, os nomes dos envolvidos, para que o caso fosse investigado pelo MP. Deixar no anonimato é melhor calar.

ROCHA PAZ E AMOR

O belicoso vice-governador Major Rocha revelou a um amigo em conversou recentemente de que decidiu por uma fase fora de confrontos e de paz e amor, na eleição municipal. Para ele, o Gladson tem o direito de apoiar quem quiser para prefeito, e cada um toca o seu candidato.

PAU QUE BATE EM CHICO, BATE EM FRANCISCO

O mesmo STF, que foi aplaudido pelos bolsonaristas, por sua ação punitiva nos escândalos comandados pelo Lula e seu grupo; é o mesmo que age com rigor contra bolsonaristas, por ações contra a democracia, uso de Fake News, campanhas de ódio e por intervenção militar.

RESERVAR O COMENTÁRIO

O governador Gladson liberando todas as atividades comerciais a partir da próxima semana, com a pandemia no vermelho, eu vou me poupar para fazer um comentário sobre a medida, depois de duas semanas após a abertura. É uma posição para não ser chamado de alarmista.

A ILHA DA FANTASIA

O que chama a atenção é o aparecimento de pregadores de ocasião de entidades comerciais contra o desemprego, o que passa a falsa ideia de que o estado era uma ilha de bonança antes da pandemia, e não havia falta de postos de trabalho. Antes, não se ouvia uma dessas vozes.

NA POLÍTICA, QUEM NÃO APARECE, SOME

É da política, que todo partido queira chegar ao poder. Portanto, não cabe nenhuma crítica aos partidos que integraram a aliança que elegeu o Gladson, por terem candidatos próprios na capital e demais municípios. E até porque o governo, nunca trabalhou por candidaturas únicas.

COM PÉ NAS COSTAS

Um político do Juruá de longas datas fez ontem um comentário sobre a eleição para prefeito de Cruzeiro do Sul, e eu cá no isolamento do meu bunker, escutei e transcrevo: “Luis Carlos, o PP só tem um nome que ganharia a eleição de prefeito no município, a dona Beatriz Cameli”.

FORA ISSO É LAPADA

E no decorrer da conversa acrescentou não ver outro nome no grupo do governador Gladson Cameli para ganhar do ex-prefeito Vagner Sales, com a candidatura do filho Fagner Sales (MDB), que não seja o de Beatriz Cameli. “Outro nome vai levar lapada do Fagner”, previu.

NÃO SE REMA CONTRA CIÊNCIA

Os negacionistas da ciência, que transformaram esta pandemia numa disputa política e ideológica, estão sendo tratorados pela triste realidade do avanço dos casos do novo coronavírus. Passamos dos 10 mil casos e se caminha célere para o teto de 300 óbitos.

CENA COMOVENTE

Uma cena que comoveu os que têm humanidade no coração foi a foto de um médico na porta do PS, orando pela saúde da mulher, uma jovem, em estado grave, acometida da Covid-19, e que perdeu o filho. Nem isso consegue comover os que se importam apenas com o lucro.

FAÇA O QUE BEM ENTENDER

O Gladson Cameli é o governador, abra tudo, atenda os negacionistas da ciência, e boa sorte!

PASSAPORTE DO CHICÃO

Em postagem enviada ao BLOG o ex-deputado federal Chicão Brígido diz que vai levar vantagem na disputa da prefeitura de Rio Branco, o candidato que conseguir montar uma ampla aliança com partidos menores e um bom vice que tenha votos para ajudar.

DIFERENCIAL

O grande diferencial do Hospital de Campanha que o Gladson inaugurou em Rio Branco é que a obra é definitiva, e não ficará restrita a atender os casos de contaminação pela Covid-19.

DANDO MUNIÇÃO AO ADVERSÁRIO

Nada pior para um candidato a prefeito de que aparecer montado em números altos de aceitação. É uma estratégia política errada. E que quando as pesquisas de vários institutos vierem, e ele aparecer com número menor, servirá de discurso aos adversários que desabou.

ESTÃO CRIANDO PACAS?

Poderiam pelo menos mandar capinar em torno da sede da COHAB-ACRE, daqui alguns dias terão que contratar um mateiro para não se perderem no matagal. Estão criando pacas?

BUSCANDO SOLUÇÃO

O deputado federal Alan Rick (DEM) oficiou á ANEEL pedindo a prorrogação da proibição do corte de energia elétrica, dos consumidores da área rural e da cidade, devido á crise da pandemia. O Alan é um deputado sempre presente, quando se trata de ajudar o coletivo.

EM QUALQUER SITUAÇÃO

Como um prefeito que não tem sido omisso, qualquer articulação política de apoio a uma candidatura à prefeitura de Cruzeiro do Sul no campo de aliados do governador, terá que passar por uma conversa com o prefeito Ilderlei Cordeiro, até por ele estar no poder.

CANDIDATURA CERTA

Uma candidatura que é certa entre os partidos nanicos a prefeito de Rio Branco é a do deputado Jamil Asfury (PSC), que vem fazendo contatos políticos nos bairros, e registrando as queixas para servir de base ao seu discurso de campanha. Jamyl foi deputado e é da PF.

ESTÁ NA DISPUTA

Os números mostram que a candidata a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes (PP), está na disputa e será uma candidatura competitiva. Pesa ainda a favor sua estrutura de apoio.

VEJO COMO NORMAL

Observando as sessões virtuais da ALEAC não vi nada de extraordinário, nada que seja condenável, a deputada Antonia Sales (MDB) pedir melhorias para o sistema de saúde do Juruá. Quem mais dá a sua contribuição para uma administração é quem aponta erros.

RESPOSTA COBRADA, RESPOSTA DADA

Quem tem que dar a respostas ao questionamento que a deputada Antônia Sales (MDB) vem fazendo na ALEAC, cobrando uma prestação de contas da SESACRE, é o secretário Alysson Bestene. No momento em que há o silêncio se passa o recibo que o denunciado é verdadeiro.

SAIU DO SUVACO

Um partido que saiu do suvaco foi o PROS, depois que o Deda assumiu a sua presidência.

TEMPLOS DE ORAÇÃO

Os que estão cumprindo o isolamento social, que tirem um tempo e façam das suas casas, casas de orações. Não é preciso ir a um templo religioso para pedir a proteção divina.

DEMOCRACIA É RESPEITO AO CONTRADITÓRIO

Fico observando alguns debates de extremistas nas redes sociais. Os de direita chamando os adversários de “comunistas”, e o de esquerda chamando os de direita de “fascistas”. É um debate que me reservo não entrar, nenhum extremo é um caminho democrático.

FRASE MARCANTE

“Raposa que espera a galinha cair do poleiro morre de fome”. Ditado grego.