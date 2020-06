Peão dá abrigo para desconhecido e acaba levando terçadada no rosto durante briga

O peão Aroldo Martins da Silva, de 44 anos, foi ferido com um golpe de terçado na tarde desta quarta-feira (17) em uma fazenda localizada no km 70 da Estrada de Boca do Acre, na BR-17, no interior do Acre.

De acordo com informações da família, Aroldo deu abrigo ao desconhecido em sua casa, na Fazenda Muladeiro, e, no início da tarde a vítima entrou em discussão com o abrigado, que, em posse de um terçado, desferiu um golpe que atingiu o rosto de Aroldo. Após a ação o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e interceptou uma caminhonete na BR-317 que estava trazendo a vítima. Foi prestado os primeiros atendimentos e Aroldo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O caso será registrado na delegacia e será investigado pela Polícia Civil.