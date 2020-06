Mazinho cria canal de teleatendimento para tirar dúvidas de moradores sobre a Covid-19

Tendo em vista o avanço dos casos de Covid-19 no município de Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim (MDB) resolveu criar um canal direto para dialogar com os moradores, tratar sobre a doença e monitorar os pacientes contaminados. Com apoio da secretaria municipal de saúde, a prefeitura abriu um canal de teleatendimento com profissionais altamente capacitados quem tiram dúvidas e orientam a população quanto ao atendimento médico relacionado à infecção do novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Até o momento, Sena Madureira tem 375 casos confirmados de Covid-19. De acordo com o coordenador da Central de Atendimento da Covid-19 na cidade, o serviço é voltado às pessoas que já testaram positivo para a doença ou que tenham dúvidas sobre os sintomas que estejam sentindo.

“Fazemos o encaminhamento correto às unidades de referência. Essas unidades nos os prontuários daqueles que testaram positivo e fazemos o acompanhamento desses pacientes todos os dias, com atendimento 24 horas. Diariamente fazemos contato com aqueles que estão contaminados”, explica Saulustiano Costa.

O número de atendimento pela central é o (68) 99219-5883. Por ele, os moradores podem tirar dúvidas e saber para onde se encaminharem conforme os sintomas. “Estamos com uma equipe de multiprofissionais que estão atendendo das 7 às 18 horas. E também no período noturno com uma equipe plantonista”.

Segundo o coordenador, objetivo do teleatendimento é monitorar os pacientes e prestar um serviço de qualidade à população por meio da central de atendimento. “A nossa equipe é vinculada ao setor de Vigilância em Saúde do município, com profissionais disponíveis para tirar todas as dúvidas dos pacientes e moradores, atendendo a necessidade específica de cada um que nos procura, inclusive aos finais de semana e feriados”, garante.