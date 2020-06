Maurício Pinheiro será secretário adjunto de segurança, diz coronel

Nesta quarta-feira, 17, o governador Gladson Cameli nomeia o novo secretário adjunto da pasta. O escolhido é o Policial Federal Maurício Pinheiro Soares, que foi coordenador do Arco Norte da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça, durante a gestão do ex-ministro Sérgio Moro.

No último dia 12 de junho, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da secretaria executiva, já havia publicado portaria no Diário Oficial da União cedendo o agente da Polícia Federal para prestar serviço ao governo acreano.

Consultado pelo ac24horas, o Secretário de Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, se mostrou otimista com seu novo braço direito no combate à criminalidade no estado. “Sua chegada é avaliada como muito boa, em razão da capacidade de articulação com as Forças Federais e pela vasta experiência na coordenação de atividades de inteligência”, disse.