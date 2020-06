Magistrado inova e disponibiliza perfil para atender advogados

Em tempos de pandemia e isolamento social necessário, a adoção de boas práticas podem fazer grande diferença para o público usuário dos serviços do Poder Judiciário e também para os próprios operadores do Direito.

No Acre, em razão de inúmeros pedidos de advogados, demandando informações acerca de processos e também solicitando contato com o juiz de Direito responsável pelo julgamento dos casos durante a pandemia, o titular do 3º Juizado Especial Cível (JEC) da Comarca de Rio Branco, Giordane Dourado, decidiu inovar e criar um perfil na rede social Facebook exclusivamente para atender aos defensores.

“E está funcionando muito bem. Eu acabei de atender um advogado pelo perfil no Facebook e posso dizer que eles ficam muito mais tranquilos, em relação à prestação jurisdicional, quando possuem esse contato direto com o magistrado, mesmo que por uma plataforma digital. Essa é uma reclamação deles, a falta de contato com o juiz, principalmente agora durante a pandemia. Então, eles viram essa iniciativa de atendimento como uma evolução”, comentou o juiz de Direito Giordane Dourado.

Pela própria internet, o membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Marcos Vinícius elogiou a iniciativa e conclamou outros magistrados do país a adotarem a mesma boa prática

“Em tempos de plantão extraordinário muitas são as reivindicações da advocacia brasileira sobre a inacessibilidade aos magistrados, para fins de despachos de liminares, entrega de memoriais de recursos etc. Assim, é importante conhecer a pertinência da iniciativa, ao criar esse canal de comunicação direta, pois ao mesmo tempo em que homenageia as prerrogativas da advocacia, demonstra zelo com a prestação jurisdicional legítima e ativa. Mais que aplaudida, que a prática seja compartilhada e exercida pelos demais juízes do país”, disse o conselheiro do CNJ.

Se você é advogado e deseja informações sobre processos em tramitação no 3º JEC da Comarca de Rio Branco, clique aqui para acessar o perfil profissional do juiz de Direito Giordane Dourado.