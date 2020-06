Lojas do Via Verde Shopping começam a vender via drive-thru

A partir desta quarta-feira, 17, mais de 30 estabelecimentos localizados no shopping de Rio Branco passam a vender produtos no formato drive-thru, um meio de comercialização onde o cliente não precisa sair de dentro do veículo para adquirir uma compra. O shopping anuncia que o cliente deve acessar o site ou seus perfis nas redes sociais, conferir quais lojas estão disponíveis, entrar em contato com o atendente, verificar qual será a forma de pagamento e agendar a retirada do produto.

A empresa garante que todos os produtos a serem retirados no ponto de coleta são higienizados. O novo formato de venda na capital acreana veio após modificação no decreto governamental nº 6. 150 que continua suspendendo a reabertura da atividade comercial de estabelecimentos considerados não essenciais neste período de pandemia do coronavírus, mas autoriza o sistema de retirada de produtos no próprio empreendimento.

O shopping diz que estarão aptos ao drive-thru lojas de diversos seguimentos e também do ramo de alimentação. O cliente ainda terá a opção de escolher vendas no serviço de delivery. O estabelecimento diz estar “se adaptando neste momento de pandemia para que tanto os clientes quanto os colaboradores passem por este momento sem riscos e com novas experiências”.

O shopping de Rio Branco também divulgou algumas regras para que sistema funcione de maneira adequada: o horário de funcionamento será das 12h às 20h; o acesso para a retirada do produto deverá ser feito pela Doca (local de embarque e desembarque de produtos); o tempo de tolerância para permanência do cliente e retirada do produto será de 10 minutos; a relação de lojas participantes e os respectivos números de WhatsApp para contato estarão disponíveis no site e redes sociais do shopping; a venda, forma de pagamento e horário de retirada deverá ser feita entre lojista e cliente por meio do Whatsapp, telefone ou aplicativo. Não é permitido venda e escolha do produto no local e o cliente tem que estar no veículo. Não é permitido o acesso do cliente ao interior do estabelecimento.

O Acre chegou ao número de 10.339 infectados pela Covid-19 nesta quarta-feira, 17. Já são 281 pessoas mortas em decorrência da doença.