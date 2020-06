Em live, pesquisadores debatem uso múltiplo da seringueira na economia

As unidades da Embrapa na Amazônia estão realizando o Amazônia em Foco – uma série de debates online abordando temas relacionados ao desenvolvimento agropecuário da região.

A próxima edição será realizada nesta quinta-feira (18) às 14 horas e abordará o tema “Bioeconomia e uso múltiplo da seringueira”.

Participantes: Everton Cordeiro, pesquisador e chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Amazônia Ocidental, Rivadalve Gonçalves, pesquisador da Embrapa Acre, Manoel Oliveira, diretor superintendente da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre) e Diogo Esperante, diretor executivo da Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha (Apabor). Essa edição do Amazônia em Foco é fruto de uma parceria entre a Embrapa Amazônia Ocidental e a Embrapa Acre.

As lives estão sendo transmitidas pelo canal da Embrapa no Youtube (youtube.com/embrapa). O público poderá enviar perguntas aos debatedores por meio do espaço de interação da transmissão.