Criminoso que assassinou jovem de 14 anos grávida de 8 meses é preso em Mâncio Lima

Às 3h da manhã desta quarta-feira, 17, polícias Civil e Militar de Mâncio Lima prenderam no Ramal da Mariana, um homem identificado por Iuri. Ele é acusado de participar de dois homicídios na cidade, de uma jovem de 14 anos que estava grávida de 8 meses e de um homem chamado Jamissom.

De acordo com o delegado José Obetânio, a prisão é importante porque Iuri é membro de uma facção criminosa e é envolvido em crimes como de homicídio e tráfico de drogas. “Ele também já foi preso com armas e atuava em toda essa região de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e nos ramais”, conta o delegado.

Na morte da grávida em Mâncio Lima, segundo o delegado, Iuri agiu junto com Edmar Vieira da Silva, conhecido por Neguinho da Moto Bros, que foi preso no Hospital do Juruá em abril deste ano, quando recebia atendimento médico depois de ser atingido por 3 tiros.

O homicídio da grávida de 14 anos aconteceu em novembro do ano passado. O alvo de Neguinho e Iuri era o marido da menor, que também foi alvejado por tiros, mas resistiu. Ela e o bebê morreram na hora.