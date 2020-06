Conheça as diversas possibilidades de atuação do nutricionista

Fora das áreas clínicas, o profissional de Nutrição pode atuar em diversos segmentos

Embora os trabalhos dos nutricionistas nas clínicas particulares sejam os mais conhecidos, a área de atuação desses profissionais é bastante ampla e diversificada. O aumento na procura por uma alimentação de melhor qualidade faz com que os nutricionistas sejam bastante requisitados, mas para que uma pessoa possa atuar na profissão, precisa fazer um curso de Nutrição reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

O trabalho do nutricionista baseia-se na promoção da segurança alimentar específica para cada organismo, avaliando as suas necessidades nutricionais, com o objetivo de garantir a boa saúde e o bem-estar de cada indivíduo. A graduação em Nutrição dura, em média, quatro anos e contém na grade curricular disciplinas como Anatomia, Biologia, Química e Psicologia, por exemplo.

Após a formação, o estudante pode optar por cursos de pós-graduação em Nutrição Clínica; Nutrição Esportiva; Administração Alimentar; Desenvolvimento de Produtos Industriais; Docência e Pesquisa; Saúde coletiva, entre outros.

Dentre as diversas áreas de atuação do nutricionista, destacam-se:

-Alimentação coletiva: nesse campo, o profissional pode trabalhar em pequenos restaurantes e em unidades de produção para servir a milhares de pessoas diariamente. Nesses quesitos estão a alimentação produzida para escolas, asilos, creches, hospitais e navios. Trabalha para adequar a produção de acordo com as normas sanitárias, zelando pelas boas práticas de manipulação de alimentos.

-Indústria alimentícia: nessa área, o nutricionista pode desenvolver produtos e estudos experimentais para um novo gênero alimentício, além de participar do melhoramento de um produto que será introduzido no mercado de consumo.

-Nutrição clínica e ambulatorial: os nutricionistas que optam por atuar no ambiente hospitalar têm como uma das atividades principais cuidar da alimentação dos pacientes e do monitoramento de suas condições nutricionais. Nessa área, o profissional pode se especializar no tratamento estético, de obesidade, doenças crônicas e intolerâncias alimentares, por exemplo.

-Nutrição esportiva: essa é uma das áreas mais conhecidas de atuação dos nutricionistas. Nesse campo, os trabalhos mais conhecidos são de orientação a atletas e instrução de equipes participantes em competições esportivas. O nutricionista que trabalha com nutrição esportiva também está habilitado para acompanhar indivíduos que procuram por bons resultados em práticas de exercício físico.

-Marketing na área de alimentação e nutrição: no marketing, os nutricionistas participam da elaboração de materiais técnicos e educativos sobre produtos alimentícios. Esse profissional ajuda na orientação sobre as vantagens de um produto e como ele deve ser utilizado.

-Gastronomia: nesse ramo, o profissional formado em Nutrição pode desenvolver preparações de acordo com restrições alimentares e realizar adaptações de receitas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil