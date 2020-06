Bope fecha ‘boca de fumo’, prende traficantes e apreende drogas no Morro do Marrosa

Uma ação dos policiais militares do Choque e Rotam do Batalhão de Operações Especiais (Bope), resultou na prisão de quatro homens e na apreensão de entorpecentes no final da tarde desta quarta-feira (17), em uma casa no bairro Volta Seca, no Morro do Marrosa, em Rio Branco.

A polícia estava fazendo um patrulhamento na região quando recebeu uma denúncia anônima de que uma residência estava sendo usada para a venda de drogas. As guarnições se deslocaram até local e encontraram 4 pessoas, entre eles, dois presidiários monitorados por tornozeleira eletrônica. Foi feito uma revista na residência e em posse dos criminosos foi encontrado 20 papelotes de skunk, 90 trouxinhas de maconha, uma balança de precisão, uma barra de maconha e uma quantia de R$ 1 mil em espécie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os traficantes foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.