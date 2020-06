Acre contabiliza mais 10 mortes, 336 novos casos e total de 10.339 infectados nesta quarta

De acordo com o boletim parcial divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), nesta quarta-feira, 17, o número de contaminados no estado passou para 10.339 pessoas, já que nas últimas 24 horas foram confirmados 336 novos casos.

Já as mortes provocadas pela doença saíram de 271 para 281. As 10 novas vítimas fatais confirmadas são quatro do sexo masculino e seis do sexo feminino, dos municípios de Rio Branco, Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul e Senador Guiomard, com idades entre 27 e 87 anos.