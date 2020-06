Acordo com a LATAM faz companhia Azul adiar planos de lançar voos no Acre

A entrada da Azul seria uma forma de aumentar a oferta de passagens aéreas baratas para os passageiros do Acre.

Os passageiros do Acre terão que aguardar para o ano que vem a entrada de uma terceira companhia aérea no estado para concorrer com a LATAM e a Gol. O motivo é um acordo de compartilhamento de voos (codeshare) firmado entre a Azul e a LATAM. A companhia Azul pretendia iniciar operações em Rio Branco ainda neste ano, mas a parceria com a LATAM fez a empresa adiar os planos.

Os passageiros do Acre poderão viajar pela LATAM de Rio Branco até Fernando de Noronha, em Pernambuco, com uma única passagem aérea. O trecho até Recife seria feito nos aviões da LATAM. Já a viagem de Recife até Fernando de Noronha seria feita pela Azul. O acordo permite ainda que o consumidor faça um único check-in e o despacho da bagagem é realizado em Rio Branco. A venda das passagens deste acordo deve começar em agosto.

O codeshare entre Azul e LATAM vai atender inicialmente 50 destinos nacionais. Neste tipo de acordo uma companhia não concorre em uma determinada rota, o que levou a Azul adiar os planos de operar no Acre. A entrada da Azul seria uma forma de aumentar a oferta de passagens aéreas baratas para os passageiros do Acre.

A LATAM oferecia antes da crise do coronavírus voos sem escalas para Brasília e São Paulo (Guarulhos). A Gol atendia o mercado do Acre com voos sem escalas de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, Manaus e Brasília. Atualmente estão operando um voo semanal para Brasília e Porto Velho e LATAM oferece um voo semanal para Brasília.

