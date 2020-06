Tarauacá está há mais de uma semana sem material para teste rápido de Covid-19

O município de Tarauacá está há mais de uma semana sem testes para diagnóstico do novo coronavírus. Foi a própria secretaria municipal de Saúde da cidade quem anunciou a falta do material para testagem por meio de nota publicada pela prefeitura.

Tarauacá já tem 432 casos confirmados da doença e a procura por exames tem sido constante no município, conforme informou o Blog do Accioly. No momento, as unidades de saúde estão recebendo consultas e fazendo orientações aos moradores para que cumpram o distanciamento social. A prefeita Marilete Vitorino afirmou que o município precisa cumprir um protocolo administrativo para poder comprar os testes.

“Não se compra testes na hora que bem entender. Não basta ter o dinheiro. É preciso cumprir os procedimentos legais e ainda ter disponibilidade do produto no mercado”, disse. A prefeita declarou ainda que os testes devem chegar ao município durante essa semana e, provavelmente nesta quinta-feira, os profissionais de saúde já estejam novamente testando os casos com suspeita de Covid-19.