PEC que pode adiar eleições precisa do voto de 3/5 dos deputados e de 60% dos senadores

Partidos, candidatos e eleitores vivem um dilema atualmente. As eleições municipais marcadas para outubro deste ano vão acontecer ou devem ser adiadas por conta da pandemia da Covid-19?

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e até o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, já se manifestaram à favor de adiar as eleições municipais em 2020.

Rodrigo Maia defendeu o adiamento por 30 ou 60 dias e a adaptação do processo eleitoral para que todos os candidatos tenham igual visibilidade. “É muito difícil, no meu ponto de vista, que até setembro você tenha todas as regiões do Brasil com a curva de contaminação em queda. Então, na minha avaliação pessoal, e acho que dos médicos também, haverá a necessidade de um adiamento por 30, 40 ou 60 dias. Mas isso depende de Emenda Constitucional”, defendeu Maia em entrevista a uma emissora de rádio.

Nesta terça-feira (16) o TSE vai promover uma reunião entre parlamentares e médicos para discutir o assunto. “Para que todos possamos ter as mesmas informações, sem nenhum tipo de assimetria, a pedido dos presidentes da Câmara e do Senado, vou organizar uma videoconferência com todos os médicos sanitaristas e infectologistas com os quais me aconselhei, para uma reunião com os líderes partidários”, anunciou Luís Roberto Barroso.

Apesar dos casos de Covid-19 e mortes provocadas pela doença continuarem aumentando, já vozes contrárias ao adiamento da eleições.

Já a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP) acredita que uma possível prorrogação das eleições para o ano que vem ou depois pode ser prejudicial para a democracia. “Imagina que você é um eleitor de um município, que está vendo que a gestão do prefeito não está adequada, você está aguardando a eleição para que tenha uma alternância no poder. Isso retira o poder do eleitor, que é o soberano, de escolher quem vai conduzir o município nos próximos dois anos”, argumenta Gabriela Rollemberg de Alencar, secretária geral da ABRADEP.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) é outra instituição que se posicionou a favor de manter a data prevista para as eleições. Em ofício enviado aos presidentes da Câmara e do Senado, o vice-procurador-geral Eleitoral, Renato Brill de Góes defende que em outubro o número de casos de covid-19 já vai ter caído e que é possível manter as datas de 4 e 25 de outubro. Mas também destaca que se a mudança for inevitável, que o adiamento não passe de 30 dias.

Para que a data de uma eleição no Brasil seja alterada, já que constitucionalmente acontece no primeiro e último domingo de outubro, é preciso a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Diferente de projetos de leis comuns, que precisam de maioria simples, PECs precisam do voto positivo de 3/5 dos deputados em dois turnos. No Senado, é preciso aprovação de 60%. São 308 deputados e 49 senadores que, no mínimo, têm que votar à favor.