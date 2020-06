Para tentar salvar empregos e CNPJs, deputados querem debate entre empresários e governo

As explicações pessoais durante a sessão virtual desta terça-feira, 16, da Assembleia Legislativa deram o tom do que deve cercear o debate políticos dos próximos dias: a reabertura gradual das atividades econômicas.

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), destacou que foi durante meses defensor ferrenho de fechar tudo, mas a infecção continuou avançado, porém com certo controle devido atitudes tomadas pelo governo lá atrás. “Nós temos que pensar no futuro. Nós vamos continuar assim até o dezembro? Creio que ninguém aguenta. Eu não defendo a abertura imediata do comércio, mas defendo um novo normal. Deveria ser elaborado um plano de que forma vamos passar por essa crise”, disse.

Já o deputado Roberto Duarte (MDB) defendeu a reabertura do comércio gradualmente e segura e trouxe para o debate uma proposta batizada de Movimento Emprego é Vida, elaborada por empresários acreanos.

“Esse é o momento de debatermos, de começar a debater a reabertura do comércio do Acre. Podemos enterrar vários CNPJs, poderemos chegar a um número de desemprego a chegar um patamar que seja muito difícil a recuperar a médio e longo e prazo. Trago uma proposta criada por empresários. Devemos debatermos com esses empresários que estão a frente desse planejamento”, pediu o emedebista.

Já o deputado petista Daniel Zen diz que se preocupa com a postergação das medidas em torno do comércio e pediu que fosse analisando indicadores econômicos e técnicos para basear Assembleia e governo no debate e defendeu. “Esse plano de abertura tem que sair daqui da Aleac. Por isso tem como criar a comissão de acompanhamento ao covid-19”.

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) enfatizou que o parlamento precisa protagonizar esse debate. “Quais as estratégias deverão ser tomadas? Que tipo de medidas econômicas serão tomadas na primeira, segunda e terceira fase? Não pode um comitê chegar um com um prato feito para nós comermos. Nós precisamos ser parte que propõe e estimula, que faz o debate”, frisou.