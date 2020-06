N. Lima apresenta anteprojeto que sugere distribuição de kits para tratamento da Covid-19

O vereador N.Lima (Progressistas) apresentou nesta terça-feira, 16, um anteprojeto de lei que sugere a disponibilização gratuita de kits de medicamentos para o tratamento da Covid-19 na rede de saúde de Rio Branco (AC).

Segundo o parlamentar-mirim, o anteprojeto segue as melhores diretrizes que existem no Brasil e prevê a disponibilização gratuitamente de um kit de medicamentos aos pacientes infectados pela Covid-19 mediante a apresentação da receita médica com a indicação de tratamento com tais fármacos como hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina e outros.

O vereador frisou que o uso das medicações está condicionado à avaliação médica, a partir do momento da identificação de sintomas ou sinais leves da doença, com realização de anamnese, exame físico e exames complementares, em Unidade de Saúde. O presidente da Câmara, Antônio Moraes (PSB) elogiou o anteprojeto de N.Lima e falou que se depender dele o anteprojeto está aprovado.

“O médico é responsável pelo tratamento do paciente e, caso prescreva os referidos medicamentos, deverá aplicar o Termo de Ciência e Consentimento o uso da hidroxicloroquina”, afirmou.

“O kit deverá ser entregue em um sistema organizado por etapas, de forma que evite aglomerações à população e o receituário médico deve ser de controle especial em nome do paciente. Só quem poderá retirar o medicamento é o paciente, acompanhante ou seu responsável com apresentação da receita médica legível em nome do paciente e documento oficial com foto”, concluiu.

O presidente da Câmara, Antônio Moraes (PSB) elogiou o anteprojeto de N.Lima e falou que se depender dele o anteprojeto está aprovado.