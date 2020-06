Mazinho Serafim entrega 200 máscaras e testes rápidos ao presídio de Sena Madureira

Em visita a Unidade Prisional Evaristo de Moraes na manhã dessa segunda-feira, 15, o prefeito Mazinho Serafim aproveitou para anunciar a entrega de 200 máscaras para os agentes penitenciários do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e para os apenados que estão na referida unidade.

Além das máscaras, a prefeitura, por meio da secretaria de Saúde, enviou também testes rápidos de covid-19 para que os agentes e os reeducandos possam realizar em caso de necessidade. “O prefeito Mazinho Serafim tem sido um grande parceiro aqui da nossa unidade prisional. Falamos da necessidade que tínhamos em obter as máscaras e sobre termos testes rápidos. De prontidão, ele atendeu ao nosso pedido e se colocou à disposição para ajudar no que for necessário “, destaca Denis Araújo, diretor do presídio Evaristo de Moraes.

Ainda durante a visita, Mazinho anunciou que outros benefícios irão chegar para ajudar a atender as demandas da unidade. “Nós sabemos que alguns agentes penitenciários e reeducando infelizmente foram infectados a covid-19. Além dessas 200 máscaras, nos próximos dias estaremos enviando mais 800, num total de 1000, que vão ajudar na proteção dessas pessoas que convivem e trabalham nesta unidade”, destacou Mazinho.

O prefeito ressalta a importância do Hospital de Campanha de Sena Madureira e diz que “o local está de portas abertas para receber os pacientes desta unidade que precisem de atendimentos ou internação. O momento é de unir as forças para juntos vencermos essa doença. A Prefeitura junto a Secretaria de Saúde está à disposição do presídio Evaristo de Moraes para ajudar no for necessário” finaliza Mazinho.