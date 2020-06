Mauro Sérgio torna sem efeito nomeação de Márcio Mourão na Secretaria de Educação

O ex-secretário adjunto de Educação do Acre, Márcio Mourão, vive uma verdadeira dança de cadeiras no governo estadual. Seu nome ganhou notoriedade por ser o responsável pelas assinaturas de todos os contratos de uma das principais secretarias de governo e ter optado pela polêmica adesão à ata de registro de preços que beneficiou a empresa, onde, um genro do deputado estadual José Bestene (Progressistas) é sócio com quase 12 milhões de reais na aquisição de computadores.

Exonerado do cargo de secretário adjunto sem explicações públicas por parte do governo, Márcio Mourão também foi ouvido pela polícia por conta da Operação Mitocôndrias, que investiga o desvio de recursos públicos destinados a merenda escolar e declarou ter sido chamado a depor na condição de testemunha.

Na última semana, o secretário estadual de educação Mauro Sérgio da Cruz, nomeou Márcio Mourão como chefe do Departamento de Planejamento, Orçamento, Convênios e Estatística da Secretaria de Estado. Local estratégico dentro da secretaria por onde passam os contratos da SEE.

A nomeação durou apenas uma semana. Na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 16, mais uma vez sem explicações, Mauro Sérgio, torna sem efeito a portaria 1.079 de 09 de junho de 2020, cancelando o nome de Márcio Mourão para o cargo.