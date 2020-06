Enquete do ac24horas mostra que 61% dos internautas é contra reabertura do comércio

Mais de 21 mil internautas participaram da enquete disponibilizada na página do facebook do ac24horas na última sexta-feira, 12, e finalizada nesta segunda, 15, perguntando se os acreanos eram a favor da reabertura das atividades comerciais em meio ao pico de contaminação de covid-19 no Acre.

Segundo o levantamento, 61% dos participantes do questionamento são contra a reabertura da atividades, totalizando 12 mil votos. Favoráveis ao retorno do comércio registrou a marca 39%, com quase 9 mil votos.

A publicação contou com quase 600 comentários com as mais diversas opiniões e conceitos a cerca do assunto e uma alcance de mais de 86 mil internautas.

Independente da vontade dos participantes, o governo do Acre prorrogou o decreto de quarentena até o dia 22 de julho enquanto finaliza o plano Convivendo Sem o Covid-19, que deverá ser finalizado nesta semana.