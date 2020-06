Enem: candidatos com pedidos indeferidos já podem solicitar recurso 

Procedimento é válido para atendimento especializado e tratamento pelo nome social

O Ministério da Educação (MEC) abriu o prazo para participantes que tiveram os pedidos para atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 indeferidos, bem como para os participantes que solicitaram o tratamento pelo nome social e tiveram pedido recusado, solicitarem recurso. O prazo, aberto ontem (15), vai até a próxima sexta-feira, dia 19.

Por meio da Página do Participante, o candidato que teve pedido indeferido deverá enviar a nova documentação comprobatória da condição que motivou a solicitação.

O pedido de recurso será analisado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e os resultados serão publicados em 25 de junho.

Quem precisar fazer esse processo deverá enviar os seguintes documentos:

– Diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10);

– Assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

Datas do Enem 2020

Entre os dias 20 e 30 de junho, todos os inscritos no Enem 2020 poderão votar para decidir as datas de aplicação do exame, por meio de enquete realizada pelo Inep, conforme anunciado pelo Ministério da Educação (MEC).

Confira as opções das novas datas do Enem 2020 digital e impresso que serão disponibilizadas para votação:

– Primeira opção:

Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020

Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021

– Segunda opção:

Enem impresso: 10 e 17 de janeiro de 2021

Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021

– Terceira opção:

Enem impresso: 2 e 9 de maio de 2021

Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021

*Com informações do Inep

Fonte: Agência Educa Mais Brasil