Duarte elogia Gladson por inauguração de hospital, mas cutuca Socorro Neri

O deputado Roberto Duarte (MDB), pré-candidato a prefeitura de Rio Branco, usou o seu tempo no pequeno expediente na sessão virtual desta terça-feira, 16, para lembrar dos 58 anos da elevação do Acre a categoria do Estado e também a elogiar o governador Gladson Cameli.

“Quero parabenizar o governador Gladson pela inauguração do Hospital de Campanha. Vamos seguir acompanhando agora o atendimento das pessoas na unidade de saúde”, disse o emedebista.

Na contramão do elogio, Duarte alfinetou a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, sem citar o seu nome. “Preciso destacar no pequeno expediente o trabalho parlamentar e dos vereadores, dos deputados, senadores, não só em ajudar, mas também em ajudar tudo aquilo que envolve o executivo. Uma denuncia de parlamentares desencadeou uma operação da PF na compra de álcool em gel e máscara. Graças a esse trabalho, houveram desdobramentos. Graças ao trabalho de fiscalização, isso foi feito. Aqui não é questão de gestores se colocarem como vítima, a maior vítima é população”, disse o deputado.