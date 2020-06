Diretora do hospital de Tarauacá nega falta de oxigênio para pacientes com Covid-19

As condições de atendimento aos pacientes com Covid-19 no Hospital Sansão Gomes, em Tarauacá, viraram tema de discussão nas redes sociais.

É que surgiu a informação postada nas redes sociais por internautas de que pacientes acometidos da Covid-19 estavam sem atendimento adequado na unidade de saúde por falta de oxigênio. De acordo com as postagens, os pacientes estariam sendo transferido para Cruzeiro do Sul por falta de oxigênio.

O ac24horas conversou a diretora geral do Hospital Sansão Gomes, Laura Pontes. Ela confirmou a transferência de pacientes para Cruzeiro do Sul, mas nega que tenha faltado oxigênio. “O que aconteceu foi que tivemos um aumento significativo de pacientes na ala Covid. Logo, o uso de balas, como são chamados os cilindros de oxigênio, aumentou, e para não prejudicar nenhum pacientes e seguindo os protocolos da Sesacre, os mais graves nós regulamos para Cruzeiro do Sul. Porém, em nenhum momento faltou oxigênio aos pacientes”, explica.

Na manhã desta terça-feira, 16, a unidade de saúde tem 5 pacientes internados com o novo coronavírus.

Tarauacá tem 432 casos de Covid-19 confirmados até hoje com 3 mortes. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, do total de contaminados no município, 262 pessoas já tiveram alta e estão curadas da doença.