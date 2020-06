Curado da Covid-19, vereador Clézio Moreira conta que tomou cloroquina e azitromicina

O vereador Clézio Moreira (PSB) usou o seu tempo na sessão virtual desta terça-feira, 16, para anunciar que está curado do Covid-19.

O parlamentar relatou o uso de cloroquina e azitromicina, mas destacou que não tem certeza que o remédio foi a causa da cura. Ele relatou que a esposa e o filho também contraíram o vírus.

“Vinha sentindo febre. Fiz a tomografia e o meu pulmão estava comprometido. O médico me passou cloroquina e azitromicina por precaução devido aos pulmões estarem com manchas. Comecei a tomar zinco agora. Esse vírus me enfraqueceu de um jeito muito grande. Perdemos muita gente querida por causa desse vírus”, afirmou.