Com 232 novos casos, Acre passa dos 10 mil infectados por Covid-19

O Acre ultrapassou os 10 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia. O número foi registrado na tarde desta terça-feira, 16, após o acréscimo de 232 diagnósticos positivos nas últimas 24 horas. Agora são 10.003 vítimas da doença.

A Sesacre também registra mais 6 óbitos por Covid-19. Porém, até o momento, só há informações sobre cinco deles: três do sexo masculino e dois do sexo feminino, com idades entre 46 e 80 anos, residentes dos municípios de Rio Branco e Rodrigues Alves.

Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 265 para 271, nesta terça.