Ufac se posiciona em congresso nacional sobre educação superior pós-pandemia

A Universidade Federal do Acre (Ufac) apresenta às 10 horas nesta quarta-feira (17) um dos painéis do 1º Congresso da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

Esse congresso debaterá a realidade e futuro da universidade federal na pós-pandemia do coronavírus. O evento será transmitido ao vivo pelo site www.congresso.andifes.org.br/.

O painel será mediado pela reitora da Ufac, Guida Aquino, e terá participação do representante da Associação dos Docentes da Ufac (Adufac), João Lima; do presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 3º Grau do Acre (Sintest-AC), Tadeu Coelho; da pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; do assessor especial em Cruzeiro do Sul, Marcelo Siqueira; e do médico, professor e pesquisador Odilson Silvestre.