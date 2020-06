Poucas nuvens e sem previsão de chuva para o Acre nesta segunda-feira (15)

De acordo com o Sistema de Proteção da Amazônia, nesta segunda-feira a massa de ar seco de origem polar vai predominar no Acre. A indicação de temperatura a 20ºC na mínima e 31ºC na máxima sugere que em parte do dia o clima será ameno.

Mas a previsão é de um dia ensolarado em todo o Estado, inclusive na Capital. Poucas nuvens se formam ao longo do dia e não há previsão de chuva.

No Oeste do Estado o dia amanhece com sol entre nuvens, mas ao longo do dia o tempo abre, há possibilidade de chuva passageira e rápida.