Polícia prende líder do B13 que estava foragido do presídio, suspeito de cometer 4 homicídios

A Polícia Civil por meio dos Agentes do Núcleo de Capturas (NECAP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), prenderam nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (15), Saymon Wallace Fonseca do Nascimento, foragido do Complexo Penitenciário de Rio Branco, Francisco D’Oliveira Conde, em janeiro deste ano.

Wallace, que é integrante da organização criminosa Bonde dos 13, foi preso no bairro Santa Inês, na residência de um traficante conhecido como “Pena” e que figura como um dos fundadores da facção.

De acordo com investigações, Saymon Wallace é suspeito por pelo menos quatro execuções realizadas na região do Segundo Distrito da capital. Ele estava sendo investigado pela Polícia Civil desde a época de sua fuga e vinha mudando de esconderijo diariamente.

Com a informação do paradeiro do foragido, a Polícia Civil preparou um plano de ação onde foi realizado um grande cerco nas imediações do local onde Saymon estava escondido, o que possibilitou a captura do criminoso.

No local foram encontrados vários objetos de procedência duvidosa, câmeras de monitoramento de vídeo, drogas e duas armas municiadas, um revólver calibre 38 com numeração raspada e uma pistola 9mm, além de uma Carteira Nacional de Habilitação falsa do estado do Rio de Janeiro.

O Delegado Geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira, destacou a ação na prisão de Saymon Wallace enfatizando o serviço de investigação e de inteligência que possibilitou o resultado positivo.

“Foi um trabalho minucioso de investigação realizado por nossos agentes com o apoio do Departamento de Inteligência e que resultou na prisão de um faccionado de alta periculosidade que vinha realizando crimes em série na capital. A Polícia Civil trabalha com inteligência e com investigações eficazes que sempre resultam em prisões.

Seguiremos firmes no combate à criminalidade e a violência, mesmo diante a essa pandemia.”, destacou Henrique Maciel.

Com informações da Assessoria da PC