Óbitos por causas naturais crescem 11% durante a pandemia

No período de março a maio deste ano, o número de óbitos por causas naturais cresceu 11,3% no Brasil em comparação com o mesmo período do ano passado. Já as mortes violentas tiveram uma redução de 26% neste ano, em comparação a 2019. Os dados correspondem ao total de registros destes tipos de morte lançados pelos Cartórios de Registro Civil no Portal da Transparência.

A plataforma online é administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), fundada em 1993, e que representa a classe dos Oficiais de Registro Civil de todo o país, que atendem a população em todos os estados brasileiros, realizando os principais atos da vida civil de uma pessoa: o registro de nascimento, o casamento e o óbito.

As mortes por causas naturais são as que resultam de uma doença ou de um mau funcionamento interno do corpo, assim listadas pelos médicos que preenchem as Declarações de Óbitos, documento que atesta o falecimento e dá origem à Certidão de Óbito feita em Cartório para o sepultamento. Nesta classificação estão incluídas as mortes por COVID-19 e demais doenças respiratórias.

No período de março a maio, em números absolutos, o país viu crescer 32.249 óbitos, passando de 284.928 mortes por causas naturais em 2019, para 317.177 falecimentos em 2020. O maior crescimento se deu entre os meses de abril e maio, 17,8%, contra 8,8% no mesmo período de 2019.

Já o total de óbitos no país durante este mesmo período registrou aumento de 8,8%, passando de 304.676 em 2019, para 331.775 em 2020. Os dados também mostram crescimento entre os meses deste ano, aumentando 7,2% em abril em comparação ao mês de março, e 12,5% em maio na comparação com o mês anterior. Em 2019, o aumento entre estes mesmos meses havia sido de 8,3% e 7,2% respectivamente.

Dentre os estados brasileiros, o Amazonas foi, disparado, aquele que verificou maior crescimento de mortes no período: um aumento de 84,6%, seguido pelos estados do Ceará (34,1%), Pará (28,8%), Pernambuco (28,7%) e Rio de Janeiro (22,9%). São Paulo registrou aumento de 9,5%, passando de 76.821 em 2019, para 84.172 em 2020. Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e Rio Grande do Sul viram o número de óbitos por causas naturais diminuir na comparação com o ano de 2019.

Mortes violentas caem

As mortes violentas no Brasil, que em 2019 representaram 19.748 óbitos entre março e maio, caíram para 14.598 em 2020, uma redução de 26%. Considerando-se o período de janeiro a maio, a redução é de 20,3%, passando de 40.593 no ano passado para 32.347 neste ano.

Mortes violentas são as provocadas por causas externas, entres elas os acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, afogamento, envenenamento, queimaduras, entre outros.

A quarentena adotada em vários estados, com o fechamento de bares, casas noturnas e mesmo a significativa redução de automóveis em circulação nas ruas, avenidas e estradas, contribuiu de maneira significativa para que o número de mortes no país não fosse ainda maior, o que sobrecarregaria ainda mais o sistema de saúde das diferentes unidades da federação durante a pandemia.

*Com informações da Assessoria de Imprensa da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil).