MS diz que já mandou R$ 265,2 milhões ao Acre em 2020; R$ 59 milhões para a Covid-19

Ao destacar a presença do ministro Eduardo Pazuello na inauguração do Hospital de Campanha de Rio Branco, o Ministério da Saúde lembra que já repassou ao Acre este ano R$ 265,2 milhões.

Desse total, a capital Rio Branco recebeu R$ 21,2 milhões e os demais municípios R$ 67,9 milhões, segundo o MS. Somente para o combate à Covid-19, a pasta liberou R$ 59,3 milhões ao Estado.

Além dos repasses de recursos, foram habilitados 30 leitos de UTI para Covid-19, sendo 10 no Hospital Geral de Rio Branco, 10 no Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco e 10 para o Hospital Regional do Juruá, no município de Cruzeiro do Sul.

O Acre recebeu ainda 60 ventiladores pulmonares, sendo 50 de UTI e 10 de transporte, para auxiliar a assistência hospitalar a pacientes graves, infectados pelo coronavírus, que apresentam dificuldades respiratórias e necessitam ser transportados.

Até o dia 12 de junho, o estado recebeu também 472,6 mil Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para uso de profissionais de saúde na linha de frente da pandemia: 2,4 mil litros de álcool gel, 14,1 mil aventais descartáveis, 109,7 mil pares de luvas, 13,7 mil máscaras N95, 252,7 2 máscaras cirúrgicas com três camadas, 290 óculos de proteção, 3 mil pares de sapatilhas descartáveis, 69,6 toucas e 7 mil protetores faciais.

As aquisições dos EPIs e ventiladores pulmonares são de responsabilidade dos estados e municípios. Mas, diante do cenário de emergência em saúde pública por conta da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde utilizou o seu poder de compra para fazer as aquisições em apoio irrestrito aos gestores locais do Sistema Único de Saúde (SUS).