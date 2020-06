Marido passa o dia bebendo e leva uma facada da própria esposa ao chegar em casa

Matheus Farias Ferreira, de 23 anos, foi ferido com uma facada no abdômen desferida pela própria esposa na noite desta segunda-feira (15). O crime aconteceu em uma casa localizada na rua Joaquim Macedo, no bairro Oscar Passos, em Rio Branco.

De acordo com informações, Matheus estava bebendo com os vizinhos e, ao sair do lugar da bebedeira para pegar uma cabeça de alho em sua casa, entrou em discussão com sua mulher, que, em posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu seu abdômen. A mulher permaneceu no local do crime.

Amigos de Matheus acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziram a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar não foi acionada, a vítima preferiu não representar contra sua esposa ao qual tem dois filhos.