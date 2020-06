Justiça prorroga uso da Força Nacional no combate aos crimes ambientais na Amazônia

O Ministério da Justiça publicou nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial da União a portaria 310, que dispõe sobre a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em ações conjuntas com as Forças Armadas em ações de fiscalização, de repressão ao desmatamento ilegal e demais crimes ambientais e de combate aos incêndios florestais e às queimadas, na Amazônia Legal, “em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

A prorrogação vale do período compreendido entre 11 de junho e 11 julho deste ano.

O emprego da Força Nacional de Segurança Pública ocorrerá em articulação com as Forças Armadas, com os órgãos de segurança pública, sob a coordenação dos comandos locais.

O prazo do apoio prestado pela Força Nacional de Segurança Pública poderá ser prorrogado, se necessário.