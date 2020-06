Gladson troca bandeira pelos 58 anos do Acre com presença de ministro e lembra da Covid-19

Ministro da Saúde é condecorado com honraria militar

O governador Gladson Cameli comemorou na manhã desta segunda-feira, 15, os 58 anos em que o Acre foi elevado a categoria de Estado com o ato solene da troca de bandeira no mastro da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco.

O ato que contou com som da orquestra Furiosa, da Polícia Militar, foi acompanhado pelo Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que veio ao Acre participar da solenidade de entrega do Hospital de Campanha de Rio Branco, o vice-governador Major Rocha, os senadores Márcio Bittar e Sérgio Petecão e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri. A deputada federal Mara Rocha e o deputado estadual Roberto Duarte também compareceram a solenidade além da procuradora-geral do Ministério Público, Kátia Rejane e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior.

As mais de 250 vítimas fatais da Covid-19 foram homenageadas com 1 minuto de silêncio por parte das autoridades.

A bandeira que enfeita a margem do Rio Acre demarca a luta que em alcançar autonomia política e administrativa para o estado. Foi em 15 de junho de 1962 quando o então presidente da República, João Goulart, sancionou a lei que transformou o Território do Acre em Estado do Acre. Dois anos depois, a data foi considerada feriado estadual com a Lei nº 14, de 2 de setembro de 1964, sancionada pelo governado Edgard Pereira de Cerqueira Filho após aprovação da lei na Assembleia Legislativa do Acre.

Condecorações

O ministro Pazuello , o secretário executivo do Ministério da Saúde, Airton Antônio e o senador Márcio Bittar foram homenageados durante a solenidade em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e pela colaboração para o Progresso da Segurança Pública com a Medalha Plácido de Castro.

O governador Gladson Cameli recebeu das mãos do Comandante da PM, Coronel Ulysses Araújo, a Medalha Fontenelle Araújo, a mais alta honraria militar do Estado do Acre.

“Quero reverenciar todos que estão cultuando a nossa bandeira.isso é muito importante para esse momento de combate a Pandemia. Esse inimigo invisível que tem levado as pessoas antes da hora. Esse é o grande motivo de estamos juntos. Somos muitos maiores do que isso. Ao final estaremos mais unidos e mais fortes”, disse o Ministro.

Já Cameli agradeceu o Ministro da Saúde em nome do povo do Acre e dos prefeitos os municípios. “Quem ia imaginar que hoje estaríamos aqui usando essa máscara. O que eu posso levar isso como um aprendizado. Em menos de 2 meses o mundo deu um giro de 180 graus. Vou usar a frase conviver Covid-19”, disse o chefe do executivo em referência ao plano de governo que foi lançado semana passada.

Cameli também aproveitou para agradecer o presidente Jair Messias Bolsonaro. “Tudo o que temos pedido o governo federal tem sido generoso. Agradeço ao presidente pela mão amiga”, disse o governador.

