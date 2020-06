Filhote de anta nasce no Parque Chico Mendes durante a pandemia do coronavírus

O Parque Ambiental Chico Mendes está fechado à visitação pública, mas a vida no zoológico segue sua rotina, inclusive com novos integrantes. Em abril passado nasceu um filhote de anta. Antes, veio um filhote de macaco-aranha.

De acordo com a administração do parque, os animais estão bem e o manejo continua sendo realizado conforme o protocolo de zoológico e atendendo as recomendações da Organização Mundial de Saúde com relação ao novo coronavírus.

Os servidores que cuidam do parque atuam em regime de escala, utilizado máscara e os equipamentos de proteção necessários para o manejo dos animais.

A Secretaria de Meio Ambiente (Semeia) comemora lembrando que os nascimentos indicam um ambiente para os animais.

“A gente pode perceber que o ecossistema está funcionando. Com o nascimento de filhotes esse ambiente passou a funcionar”, disse Aberson Carvalho, secretário de Ambiente de Rio Branco. “É um feito para o Parque Chico Mendes”.