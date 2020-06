Feriadão faz do Acre o segundo em isolamento social no país

O feriado prolongado forçou o acreano a ficar mais em casa neste período crítico da pandemia do novo coronavírus no Estado.

É o que sugere a plataforma In Loco, que calcula o isolamento social nos Estados. Neste domingo (14) o Acre alcançou a marca de 53,2% de pessoas sem sair de casa. Esta é a melhor marca após uma semana em queda constante.

No sábado (13) 44% estiveram em isolamento social. Com esse desempenho, o Acre voltou à segunda colocação no ranking nacional de isolamento social, perdendo apenas para Rondônia, onde o crescimento descontrolado da Covid-19 fez com que 54,26% das pessoas ficassem em casa neste domingo.

Já há vários dias o Acre se mantém no topo do isolamento social, oscilando entre 5º e 2º lugares, mas, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, ainda não é possível dizer que se chegou ao pico da doença.