“É aqui que comemoramos cada vida salva”, diz Gladson ao inaugurar hospital de campanha, na capital

Após a solenidade de troca de bandeira na Gameleira, que marca os 58 anos da elevação do Acre a categoria de Estado, o governador Gladson Cameli inaugurou o Hospital de Campanha anexado ao Into de Rio Branco que dispõe de 100 novos leitos de enfermaria para auxiliar no tratamento a pandemia de Covid-19. O ato foi acompanhado pelo Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Construído a um custo total de R$ 2.9 milhões, em recursos do Ministério da Saúde, a unidade que tem uma área total de 1.000 m2, começou a ser construída no dia 8 de maio, gerando 49 empregos diretos. A edificação conta com um posto de enfermagem, uma farmácia, rouparia, depósito para material de limpeza, copa, duas salas de descanso, outras duas salas para uso a ser definido pela direção, WC de uso coletivo e sala de expurgo.

Durante a solenidade, o governador ainda sancionou o Projeto de Lei que cria o Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), que segundo o governo, salva os mais de 1000 empregos da saúde do extinto Pró-Saúde.

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, enalteceu o esforço para que a unidade hospitalar fosse inaugurada em tempo recorde. “Foram dias corridos, mas gratificantes. Demos um passo importante para deixar essa obra como legado para a população”, disse.

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, enalteceu o trabalho do governo, em especial de Bestene. “O Alysson tem sido coordenador desses problemas atuais desde o início e tem nos auxiliado no combate a Pandemia com compromisso e altivez”, pontuou a gestora agradecendo o apoio da bancada federal em Brasília.

Cameli enfatizou que a construção em Rio Branco e Cruzeiro do Sul ficarão como legado de sua gestão na saúde. “Fizemos o que não foi feito há décadas. Aqui comemoremos cada vida salva, cada pessoa atendida”, frisou.

