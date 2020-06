Dicionário norte-americano mudará conceito de racismo após reivindicação de jovem negra

Para as próximas edições, a expectativa é que o significado seja mais compreensível

Os protestos populares antirracistas não estão apenas tomando as ruas dos Estados Unidos nos últimos dias. Após uma reivindicação de uma estudante recém-formada em um curso de graduação na Universidade de Drake (Iowa), o Merriam-Webster, dicionário referência dos norte-americanos, vai mudar sua definição para a palavra “racismo”.

“Eu disse que devem incluir o fato de que um grupo de pessoas é alvo de uma opressão sistemática. Não é simplesmente ‘eu não gosto de alguém”, explicou a jovem Kennedy Mitchum à mídia local. Para Mtichum, o conceito dado pelo dicionário deve ser mais apropriado à influência que o racismo tem para a população afetada por ele.

Em resposta, o diretor editorial do Merriam-Webster, Peter Sokolowski, confirmou que a atualização será feita para que o conceito dado pelo dicionário à palavra evite ambiguidade. “Pedimos desculpas pelos danos que causamos por não ter feito antes”, escreveu o diretor em uma mensagem publicada pela Universidade de Drake.

A atual definição encontrada no Merriam-Webster para a palavra “racismo”, traduzida para o português é: “1. Uma crença de que a raça é o principal determinante das características e capacidades humanas e que as diferenças raciais produzem uma superioridade inerente a uma determinada raça; 2. a. Uma doutrina ou programa político baseado na suposição de racismo e projetado para executar seus princípios” ou “um sistema político ou social baseado no racismo; 2. b. Um sistema político ou social fundado no racismo; 3. Preconceito ou discriminação racial”.

O dicionário Merriam-Webster é publicado desde 1828. Em maio, a versão on-line do dicionário registrou quase 50 milhões de visitantes únicos. Segundo o diretor Sokolowski, agora, a expectativa é para que o conceito de racismo esteja mais compreensível na próxima edição do dicionário.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil