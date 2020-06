Casal à espera do primeiro filho inova com chá de fraldas drive thru

Damiana Nascimento e o marido, Fernando Arruda, vivem a expectativa do primeiro filho. Damiana está com 36 semanas de gestação e não vê a hora de colocar a Catarina em seus braços.

Como todo casal no primeiro filho, Damiana e Fernando fizeram mil planos. Ensaio fotográfico, visita dos amigos e claro, o tradicional chá de bebê ou de chá de fraldas. Com tudo planejado, chegou a pandemia da Covid-19 e o isolamento social e muita coisa precisou ser adiada.

Os amigos começaram a cobrar que Damiana tinha que pensar em alguma alternativa. “Eu tava um pouco triste porque desde março que não via meus amigos. Todos eles cobrando um encontro que a gente não podia realizar. Foi aí que pensei em um chá de fraldas tipo drive thru”, diz Damiana.

A ideia ganhou a simpatia dos amigos e amigas. Damiana e o marido fizeram as marmitinhas com bolo e salgado, criaram um grupo dos convidados onde as regras foram explicadas. Cada amigo, eu seu carro ou sua moto, passava na frente da casa, entregava seu pacote de fraldas, recebia a sua marmitinha e matava um pouco a saudade da grávida. Tudo isso, sem descer do carro e sem nenhum contato físico.

Os amigos toparam a ideia e no último sábado, 13, dia do chá de fraldas, passaram na frente da casa da mãe de Damiana. A grávida e o marido ficaram na calçada, onde em uma mesa colocaram as marmitinhas e os presentes que iam recebendo. Os amigos conseguiram matar um pouco da saudade da amiga grávida, entregaram seus pacotes, receberam seus salgados e doces e abusaram da criatividade para que a data tão importante para mamães e papais não passasse em branco.

“A experiência foi muito boa. É a minha primeira filha e desde março que não via os amigos. Já estava me sentindo um pouco triste por tanto tempo de isolamento. Todos os meus amigos estavam curiosos para ver o tamanho da minha barriga. Foi muito divertido, deu super certo, rimos muito e só agradeço aos meus amigos”, conta Damiana.