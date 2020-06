Carros apreendidos na Operação Off-Label estão no pátio do Deracre em Cruzeiro do Sul

Sete veículos apreendidos no último dia 3 de junho pela Polícia Federal durante a Operação Off-Label, em Cruzeiro do Sul, estão no pátio do Departamento Estadual de Estradas (Deracre) da cidade. Além de três caminhonetes, há carros de luxo.

Entre os carros apreendidos estão o da esposa do prefeito Ilderlei Cordeiro (PP), levado da casa dele durante o cumprimento do mandado de buscas e também de seis servidores da prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Nem a Polícia Federal, nem a direção do Deracre se pronunciaram sobre o motivo dos carros estarem no local.

Entre as supostas fraudes investigadas na Off-Label estão a compra de insumos sem procedimento administrativo, o direcionamento de procedimentos licitatórios, além do superfaturamento dos produtos e também entrega ‘fictícias’ das mercadorias. No dia 3 foram cumpridos 85 mandados de busca e apreensão em onze municípios: Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Xapuri, Epitaciolândia, Bujari, Rio Branco, Jordão, Boca do Acre (AM), Pauiní (AM), Guajará (AM).

A polícia estima que o prejuízo aos cofres públicos tenha chegado a cerca de R$ 35 milhões. A principal empresa investigada na operação teria recebido o montante de R$ 70 milhões entre os anos de 2016 a 2019 e, segundo as investigações, 50% desse valor foi desviado.