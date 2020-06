Brasileira violentada pelo marido no Peru pede ajuda para voltar ao Brasil

O que deveria ser uma história de amor virou um pesadelo para a Elislaine Pereira Cova, 39 anos. Natural de São Paulo, ela foi morar em Lima, Peru, com então marido Evandro José Cova, 41, com quem foi casada por quatro anos. O relacionamento terminou em terras estranhas e sob acusações de violência e estupro.

O caso ganhou notoriedade internacional, após a brasileira fazer um apelo às autoridades, em entrevista ao Jornal Peruano, no qual pede ajuda para retornar ao Brasil. Segundo ela, o parceiro teria prometido um futuro melhor em terras peruanas, onde, supostamente, ele tinha um emprego estável, uma casa luxuosa em Miraflores e promessas de “que não lhe faltaria nada”.

“Ele continua irritando, ameaçando minha família no Brasil. Meus filhos menores são difamados. As pessoas que vieram me ajudar são ameaçadas por ele e falam mal através das redes. Eu não tenho mais paz”, afirmou.

Elislaine fez sérias acusações contra o ex-marido, que vai de violência física e psicológica até estupro.

“Ele me forçou a fazer sexo com ele porque, antes de viajar para o Brasil, eu pedi o divórcio porque ele não aguentava mais ataques físicos e psicológicos. Ele sempre me batia por qualquer coisa. Ele me disse que nada aconteceria aqui porque somos estrangeiros.”, revelou.

Sem destino e com medo de sua vida, Elislaine foi à Embaixada do Brasil, em Lima, porém, teria sido ignorada e não houve nenhum auxílio de repatriação.

“Eu pensei que eles poderiam fazer algo por mim, que me deportassem ou me mandassem de volta para o Brasil, mas isso não aconteceu. Eles me aconselharam a ir ao PNP, mas isso gerou um processo migratório e uma ordem de saída”, afirmou a imprensa peruana.

Elislaine Cova conta que após a separação, tem sofrido ameaça pelo ex e, atualmente, vive de favor na casa de uma colega brasileira chamada Rossana Baiana, no distrito de Surco, Lima (Peru).

Veja mais AQUI.

Com colaboração do Jornal El Popular