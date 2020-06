Afinidade de Gladson com Socorro Neri chama atenção e causa ciumeira em aliados: “o namoro continua”

Durante o ato da troca da bandeira do Acre na Gameleira e na inauguração do Hospital de Campanha de Rio Branco nesta segunda-feira, 15, uma cena chamou atenção de quem acompanha a rotina de solenidades do governador Gladson Cameli: a aproximação e afinidade com a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB).

Em vários momentos, o repórter fotográfico de ac24horas, Sérgio Vale, registrou os dois numa intimidade que chamava atenção e despertou o ciúme de aliados que fizeram bico pelo fato do chefe do executivo não aparecer em agendas públicas com Tião Bocalom, pré-candidato escolhido pelo Progressistas, seu partido, para disputar as eleições em 2020.

Recentemente, uma série de publicações davam conta que Cameli havia a acenado em apoiar Bocalom, por meio de interlocutores progressistas, porém essa afirmação jamais saiu da boca do governador publicamente até o momento.

No último final de semana, durante vistoria nas obras do Hospital de Cruzeiro do Sul que deve ser inaugurados nos próximos dias, questionado se uma possível aliança com a gestora da capital estaria descartada, Cameli teria dito a pessoas próximas que “o namoro continua mais forte do que nunca. Converso com ela todo dia. Tenho até julho para ver isso, pois o meu foco e o dela é salvar vidas nessa pandemia”.

A declaração de Cameli deixou assessores mais próximos de orelha em pé, levando em conta que ele teria dado ao senador Sérgio Petecão (PSD), a missão de articular a eleição na capital. O parlamentar, que no início deste ano era unha e carne com a prefeita de Rio Branco, agora defende abertamente apoio a Bocalom sobre o pretexto de ele ser do grupo político que ajudou Cameli chegar ao governo e destronar o PT do poder.