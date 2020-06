Acre registra 129 novos casos e se aproxima dos 10 mil infectados por Covid-19

De acordo com o boletim parcial divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), nesta segunda-feira,15, o Acre se aproxima de 10 mil casos confirmados de Covid-19.

Nas últimas 24 horas foram registrados 129 novos casos. Com isso, o total agora é de 9.771 pessoas infectadas.

O boletim também registra mais seis óbitos no Estado. São cinco pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino, com idade variando entre 58 a 93 anos.

Segundo a Sesacre, as novas vítimas fatais eram residentes nos municípios de Rio Branco, Feijó e Cruzeiro do Sul.

O total de mortes pela doença, no Acre, passa de 259 para 265.