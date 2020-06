Acre adere à campanha “Junho Violeta” para enfrentar violência contra idosos

Diante do aumento dos riscos à população idosa, a Secretaria de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres do Acre anunciou nesta segunda-feira (15) adesão à campanha Junho Violeta, como estratégia de enfrentamento à violência contra a Terceira Idade.

Usando dados do Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o governo do Acre reconhece que o número de denúncias e casos de violências domiciliares registradas contra pessoas idosas e outras populações vulneráveis aumentou em 2020

Os casos aumentaram, principalmente, por conta do isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. Os idosos estão no grupo de risco da Covid-19, com um dos maiores índices de mortalidade.