Troca da Bandeira será nesta segunda em comemoração aos 58 anos do Estado do Acre

Às 9 horas desta segunda-feira (15) no Calçadão da Gameleira haverá solenidade de troca da Bandeira do Acre em comemoração aos 58 anos do Estado.

A partir da Lei nº 14, de 2 de setembro de 1964, a data é considerada feriado estadual.

A Polícia Militar comanda a cerimônia, que contará ainda com autoridades civis e eclesiásticas do Estado do Acre.