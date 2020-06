Três dicas para você não errar na escolha das alianças

O mês dos namorados é sempre cercado de muito romance e surpresas. Seja com lembranças criativas ou clássicas, muitos casais gostam de trocar presentes nesta época do ano. E uma maneira de demonstrar afeto queridinha nos relacionamento, e que nunca sai de moda, é com um dos grandes simbolismos do amor: a aliança de compromisso.

Usar um anel, que representa a união do casal, é a expressão da vontade dos apaixonados de dizer o quanto um é especial para o outro. Porém com tantos modelos e opções, como escolher a aliança que mais combina com seu parceiro? Para não fazer feio na hora de presentear, separamos três dicas que devem ajudar na sua escolha!

1. Conheça bem o perfil da sua namorada (o)

Além de selar um compromisso, as alianças dizem muito sobre o casal. Se você e sua parceira forem mais discretos, a melhor escolha é por uma joia mais delicada e um pouco mais fina, 4mm de largura, por exemplo. Se vocês formam um casal tradicional, anéis entre 4 e 6mm, que é um tamanho intermediário, são uma bela pedida. Portanto, antes de ir às compras não se esqueça de avaliar a personalidade e o que vai se adaptar melhor à rotina dos dois.

2. Escolha o material

Aliança de compromisso, seja elas de namoro, noivado ou casamento, não precisam ser tão formais como antigamente. Então, tenha liberdade no momento da escolha. Dessa forma, vocês podem escolher por aquela que com um melhor custo-benefício ou ainda pelo material que julgarem mais bonito.

Entre as alternativas está a aliança de prata, mas é importante procurar um produto de qualidade. Se o material não for de boa qualidade, podem aparecer arranhados e aliança pode escurecer com facilidade. O anel de aço, embora não seja ajustável, tem suas vantagens, como ser antialérgico, ter alto brilho e ser mais resistente a riscos e manchas. Anéis de ouro são um clássico sempre. Além disso, há outras escolhas, como ouro amarelo, branco ou rosê.

3. Verifique o tamanho das alianças de namoro

Se você for escolher as alianças sozinho, não se esqueça de conferir o tamanho do dedo da outra pessoa. Muitas vezes esse detalhe mega importante acaba passando despercebido. Então, vale a pena pegar algum anel antigo para medir, se for necessário, peça ajuda a alguém próximo para que a surpresa não fique comprometida. Uma dica é a Lojas Rubi, onde você encontra diversas opções, além de segurança na compra e ótimo produtos.