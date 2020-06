Teleconsulta para Covid-19 no Acre é criticada por receitar apenas dipirona e paracetamol

Uma denúncia feita por usuários do Disque Coronavírus – um canal de teledúvidas lançado pelo governo do Acre para ligações ou mensagens no Whatsapp sobre a Covid-19, aponta para falta de garantia no tratamento sugerido pelos atendentes, que são internos de Medicina do último ano, supervisionados por professores. Um dos que compartilharam a denúncia neste domingo, 13, foi o ex-secretário do governo Gladson Cameli, o engenheiro Thiago Caetano.

Ele publicou um relato afirmando que a superlotação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pode ser decorrente da falta de tratamento ideal contra o coronavírus. “Estão receitando somente dipirona para um paciente que, clinicamente, claramente está com Covid-19. E, pior, a recomendação é “só procure as unidades de saúde em caso de falta de ar”, escreveu.

O protocolo sugerido nas mensagens está sendo alvo de questionamentos. “Está matando pessoas que poderiam ser salvas”, criticou. Na conversa em questão, o atendente orienta o uso apenas de dipirona ou paracetamol, uma vez que o possível paciente só apresentava febre e tosse. “O tratamento inicial para Covid-19 é feito com uso de medicamentos sintomáticos, então ele pode tomar no momento dipirona ou paracetamol se dor e febre”, sugeriu um profissional da área, ressaltando a importância da hidratação, alimentação e isolamento de 14 dias.

A pessoa que procurou a teleconsulta questionou a orientação ao final da conversa: “muito eficiente sua ajuda, essas indicações aí até leio sabe”. Caetano apontou para a falta de indicação da Azitromicina, Ivermectina e Vitaminas (Zinco, Vit. C e D), além da Hidroxicloroquina. “Estão orientando a esperar agravar para procurar as Unidades de Saúde”, disse.

A teleconsulta é uma iniciativa da Universidade Federal do Acre (Ufac) com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para a população em geral. Foi disponibilizada uma central de telefone da Organização das Centrais de Atendimentos (OCA), em que as pessoas podem se atendidas, tirar dúvidas e serem orientadas.

