Policial penal é investigado por suposta tentativa de resgatar liderança do CV em presídio

A polícia investiga a possível participação de um policial penal na tentativa de fuga de 31 presos ocorrida no Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, na madrugada deste domingo (14). O policial suspeito teria ajudado na ação que acontecia dentro e fora do presídio, com apoio de criminosos de Rio Banco. A tentativa foi desarticulada pelas polícias Civil, Militar e Penal do município.

Dois homens, Moisés, conhecido por “Bebezão” e Ernegildo, foram presos nas proximidades do presídio com cinco armas de fogo e grampos que seriam usados para furar pneus das viaturas policiais em caso de perseguição após concretização da fuga. Ao mesmo tempo, dentro da penitenciária, os policiais penais frustravam a fuga de 31 detentos do Bloco 7.

Outros suspeitos de Rio Branco também são apontados por apoiar a fuga de lideranças da facção que atua no Juruá. Estes conseguiram se evadir e estão sendo procurados. Toda a ação das polícias Civil, Militar e Penal foi coordenada pelo setor de Inteligência da secretaria de Segurança Pública, que prossegue com as investigações sobre a possível participação de um Policial Penal de Cruzeiro do Sul na tentativa de resgate de lideranças do Comando Vermelho.

O caso

Por volta das 23h00 deste domingo, 14, a Polícia Civil informou à Polícia Militar de Cruzeiro do Sul que alguns indivíduos estavam planejando o resgate de reeducandos que cumprem pena no Complexo Manoel Neri da Silva. Entre eles, lideranças da facção que atuam no Juruá.

As guarnições COE e ROTAM fizeram buscas nas imediações do presídio. Próximo ao colégio militar Dom Pedro II, dois homens estavam colocando uma mochila e baldes em uma caminhonete e ao perceber a aproximação da guarnição um se evadiu no carro, deixando para trás um indivíduo com os materiais.

Com o homem deixado na estrada, identificado como Ernegildo, a polícia encontrou uma mochila com 5 armas de fogo, sendo 2 pistolas .380 com munição e 3 revólveres 38 com munição. Também estavam baldes cheios de grampos de metal reforçados para furar pneus das viaturas policiais.

Moisés , o ” Bebezão” , que tentou resistir à prisão com uma caminhonete, estava com a quantia de R$ 3.515 em espécie. Além dos dois detidos, havia pelo menos mais dois indivíduos que seriam de Rio Branco, participando da fuga, no entanto, eless não foram encontrados durante as buscas nas imediações do presídio.